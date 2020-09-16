Никита Чунихин - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Чунихин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Имя
|Никита
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Чунихин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|70' -90'
|Звезда (Пермь)
|0:1
|Сочи (Сочи)