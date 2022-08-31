Руслан Магаль - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Магаль
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|70
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Магаль
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Спартак
|3:2
|Факел
|Россия. Премьер-лига, 19 тур
|78'
|03.03.2023
|1' - 69'
|Факел
|1:1
|Химки
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.11.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.10.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|1' -62'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)