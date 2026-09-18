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€ 150 тыс

Руслан Магаль - статистика

Сочи
24 сентября 1991 (34)
#28 | Защитник
171 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо СПб
2 : 0
09.09.2026
Сочи
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 84'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
30.08.2026
Челябинск
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи
11
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Сочи
1 : 1
18.09.2026
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Сочи
0 : 1
05.09.2026
Нижний Новгород
1' - 84'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Сочи
2 : 1
30.08.2026
Челябинск
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
КАМАЗ
2 : 3
24.08.2026
Сочи
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
1' - 90'
44'
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Сочи
1 : 0
16.08.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Торпедо
1 : 2
08.08.2026
Сочи
1' - 90'
76'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Ленинградец
2 : 1
01.08.2026
Сочи
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Сочи
5 : 0
26.07.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Сочи
0 : 2
19.07.2026
Спартак К
73' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Шинник
2 : 2
12.07.2026
Сочи
1' - 74'
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