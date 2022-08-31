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    Руслан Магаль - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Руслан
    Отчество Иванович
    Фамилия Магаль
    Команда Факел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1991 (31 год)
    Рост 171
    Вес 70
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Спартак 3:2 Факел Россия. Премьер-лига, 19 тур
    78'
    03.03.2023 1' - 69' Факел 1:1 Химки Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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