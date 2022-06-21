Иван Сергеев - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Иван
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|75' - 90'
|Зенит
|3:0
|Пари НН
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|25.02.2023
|73' - 90'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|90'
|17.02.2023
|46' - 90'
|Сепахан
|2:0
|Зенит
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.06.2022
|1' -61'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.06.2022
|1' -68'
|Сочи (Сочи)
|1:1
(2:4)п
|Зенит (Санкт-Петербург)
|21.06.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
(5:3)п
|Пари НН (Нижний Новгород)