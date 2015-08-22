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    Олег Шрейдер - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шрейдер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 81' -90' Дружба (Майкоп) 0:3 Динамо (Ставрополь)
    25.10.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    18.10.2015 Был в запасе Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    11.10.2015 Был в запасе Динамо (Ставрополь) 3:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    05.10.2015 1' -46' Астрахань (Астрахань) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    27'
    28.09.2015 88' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    21.09.2015 Был в запасе СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    01.09.2015 73' -90' МИТОС (Новочеркасск) 1:2 Динамо (Ставрополь)
    22.08.2015 1' -46' Динамо (Ставрополь) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    18.08.2015 1' -73' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    12.08.2015 61' -90' Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    04.08.2015 80' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 1' -62' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -46' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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