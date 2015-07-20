Артем Григорян - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Имя
|Артем
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Григорян
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|168
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Ангушт (Назрань)
|11.10.2015
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.07.2015
|90' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|2:5
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)