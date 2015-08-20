Виктор Уан - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Уан
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|72
|Имя
|Виктор
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Уан
|Команда
|Носта
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|189
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|15
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2015
|1' -59'
|Иртыш (Омск)
|3:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|12.10.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Томь-2 (Томск)
|02.10.2015
|1' -68'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|21'
|29.09.2015
|1' -75'
|Динамо (Барнаул)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|22.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:0
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|19.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|83'
|12.09.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|02.09.2015
|1' -86'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|0:2
|Иртыш (Омск)
|57'
|20.08.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)
|13.08.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|34'
|10.08.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Динамо (Барнаул)
|02.08.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:0
|Иртыш (Омск)
|23'
|22.07.2015
|1' -78'
|Чита (Чита)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|19.07.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|2:2
|Иртыш (Омск)