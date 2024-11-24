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Александр Калленс
Статистика
Александр Калленс - статистика
Завершил карьеру
4 мая 1992 (34), Каллао
#18 | Защитник
183 см
Перу
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2024/2025
Кубок Америки 2024
Лига конференций 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Греция. Суперлига 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Примера 2022/2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
США. МЛС 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 12 тур
Олимпиакос
4 : 1
24.11.2024
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
АЕК
3 : 0
09.11.2024
Астерас
1' - 70'
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
0 : 1
03.11.2024
АЕК
90' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
1 : 1
20.10.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
1 : 0
05.10.2024
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Афины Каллитея
0 : 0
22.09.2024
АЕК
37' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Был в запасе
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