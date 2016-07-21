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    Хеан Деса - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Хеан
    Фамилия Деса
    Команда Левски
    Состав Основной
    Родной город Каллао
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 июня 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Вес 71
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.07.2016 1' -90' Левски (София) 1:1 Марибор (Марибор)
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