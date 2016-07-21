Хеан Деса - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хеан
|Фамилия
|Деса
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каллао
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Хеан
|Фамилия
|Деса
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Родной город
|Каллао
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.07.2016
|1' -90'
|Левски (София)
|1:1
|Марибор (Марибор)