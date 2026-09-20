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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Рафа
Статистика
€ 4 млн
Рафа - статистика
Бенфика
17 мая 1993 (33)
#27 | Нападающий
170 см | 65 кг
Португалия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
3 : 1
20.09.2026
Бенфика
1' - 74'
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Бенфика
3 : 1
13.09.2026
Жил Висенте
1' - 72'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
0 : 4
09.09.2026
Бенфика
1' - 86'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
0 : 3
05.09.2026
Бенфика
1' - 62'
Португалия. Примейра, 4 тур
Бенфика
2 : 1
31.08.2026
Эшторил
1' - 63'
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 65'
55'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Португалия. Примейра 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Португалия. Примейра 2025/2026
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Суперкубок Турции 2024
Турция. Суперлига 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Португалия. Примейра 2021/2022
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы 2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бенфика
5
4
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Милан
0 : 2
16.09.2026
Бенфика
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Орхус
1 : 3
27.08.2026
Бенфика
1' - 65'
55'
Лига Европы, 4 раунд
Бенфика
3 : 1
20.08.2026
Орхус
1' - 84'
2'
Лига Европы, 3 раунд
Бенфика
6 : 1
06.08.2026
Хартс
1' - 90'
3'
Лига Европы, 2 раунд
Бенфика
5 : 0
30.07.2026
Санкт-Галлен
1' - 75'
11'
Лига Европы, 2 раунд
Санкт-Галлен
2 : 1
23.07.2026
Бенфика
1' - 90'
44'
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