Алексей Тищенко - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тищенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тищенко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|73' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|86'