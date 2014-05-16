Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олег Крамаренко - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Олег
    Отчество Станиславович
    Фамилия Крамаренко
    Команда Таврия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 1994 (28 лет)
    Рост 170
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Мариуполь (Мариуполь)
    71'
    • Читайте нас: 
    11