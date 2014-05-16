Олег Крамаренко - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Крамаренко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Имя
|Олег
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Крамаренко
|Команда
|Таврия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|170
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Мариуполь (Мариуполь)
|71'