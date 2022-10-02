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    Якуб Громада - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Громада
    Команда Славия
    Состав Основной
    Родной город Кошице
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 46' Славия 2:1 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 14 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -46' Славия (Прага) 2:1 Виктория (Пльзень)
    04.02.2023 1' -68' Пардубице (Пардубице) 0:2 Славия (Прага)
    29.01.2023 1' -90' Славия (Прага) 5:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    13.11.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    06.11.2022 1' -46' Славия (Прага) 3:1 Баник (Острава)
    30.10.2022 1' -85' Богемианс 1905 (Прага) 1:4 Славия (Прага)
    23.10.2022 1' -74' Славия (Прага) 4:0 Спарта (Прага)
    12'
    16.10.2022 1' -76' Славия (Прага) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    09.10.2022 1' -46' Сигма (Оломоуц) 2:0 Славия (Прага)
    02.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 3:0 Слован (Либерец)
    18.09.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 3:0 Славия (Прага)
    11.09.2022 78' -90' Славия (Прага) 6:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    04.09.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:1 Славия (Прага)
    31.08.2022 Был в запасе Славия (Прага) 6:0 Теплице (Теплице)
    28.08.2022 1' -78' Зброевка (Брно) 0:4 Славия (Прага)
    21.08.2022 Был в запасе Славия (Прага) 7:0 Пардубице (Пардубице)
    14.08.2022 64' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    07.08.2022 1' -83' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
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