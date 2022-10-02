Якуб Громада - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Громада
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Громада
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|14
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -46'
|Славия (Прага)
|2:1
|Виктория (Пльзень)
|04.02.2023
|1' -68'
|Пардубице (Пардубице)
|0:2
|Славия (Прага)
|29.01.2023
|1' -90'
|Славия (Прага)
|5:1
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|13.11.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|06.11.2022
|1' -46'
|Славия (Прага)
|3:1
|Баник (Острава)
|30.10.2022
|1' -85'
|Богемианс 1905 (Прага)
|1:4
|Славия (Прага)
|23.10.2022
|1' -74'
|Славия (Прага)
|4:0
|Спарта (Прага)
|12'
|16.10.2022
|1' -76'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|09.10.2022
|1' -46'
|Сигма (Оломоуц)
|2:0
|Славия (Прага)
|02.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:0
|Слован (Либерец)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|3:0
|Славия (Прага)
|11.09.2022
|78' -90'
|Славия (Прага)
|6:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Славия (Прага)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|6:0
|Теплице (Теплице)
|28.08.2022
|1' -78'
|Зброевка (Брно)
|0:4
|Славия (Прага)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|7:0
|Пардубице (Пардубице)
|14.08.2022
|64' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|07.08.2022
|1' -83'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)