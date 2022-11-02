Иван Рогач - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Рогач
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Рогач
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Вес
|85
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 22 тур
|05.03.2023
|38' - 90'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|85'
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|Торпедо
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)