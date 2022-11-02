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    Иван Рогач - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Иван
    Фамилия Рогач
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Вес 85
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Акрон 2:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 22 тур
    05.03.2023 38' - 90' Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    85'
    26.02.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Торпедо Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Акрон (Тольятти) 2:0 Торпедо (Москва)
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    02.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 5:0 Пересвет (Домодедово)
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