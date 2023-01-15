Маттиа Дзакканьи - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Дзакканьи
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Дзакканьи
|Команда
|Лацио
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Болонья
|0:0
|Лацио
|Италия. Серия А, 26 тур
|07.03.2023
|1' - 90'
|Лацио
|1:2
|АЗ Алкмаар
|Лига конференций, 1/8 финала, первый матч
|18'
|03.03.2023
|1' - 84'
|Наполи
|0:1
|Лацио
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|57' - 90'
|Лацио
|1:0
|Сампдория
|Италия. Серия А, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Лацио
|1:0
|ЧФР Клуж
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|39'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лацио
|0:2
|Аталанта
|Италия. Серия А, 22 тур
|40'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|23
|8
|4
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Лацио (Рим)
|03.03.2023
|1' -84'
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.02.2023
|57' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|40'
|06.02.2023
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:1
|Лацио (Рим)
|28'
|29.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|45'
|24.01.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Милан (Милан)
|38' 4'
|15.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|45'
|08.01.2023
|1' -60'
|Лацио (Рим)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|54'
|04.01.2023
|1' -79'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|06.11.2022
|1' -84'
|Рома (Рим)
|0:1
|Лацио (Рим)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|1:3
|Салернитана (Салернитана)
|41'
|23.10.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|10'
|16.10.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|10.10.2022
|1' -79'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:4
|Лацио (Рим)
|25' 11'
|02.10.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|12' 62'
|18.09.2022
|1' -57'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|90'
|03.09.2022
|1' -53'
|Лацио (Рим)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|4'
|31.08.2022
|1' -73'
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|67'
|26.08.2022
|1' -57'
|Лацио (Рим)
|3:1
|Интер (Милан)
|56'
|20.08.2022
|1' -83'
|Торино (Турин)
|0:0
|Лацио (Рим)
|14.08.2022
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)