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    Фран Велес - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Франсиско Мануэль
    Фамилия Велес Хименес
    Состав Без клуба
    Родной город Таррагона
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 июня 1991 (31 год)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 17 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2015 1' -90' Атлетик (Бильбао) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    48' 90'
    15.03.2015 46' -90' Альмерия (Альмерия) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    64'
    07.03.2015 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.02.2015 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    21.02.2015 1' -46' Атлетико (Мадрид) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    13.02.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    46'
    08.02.2015 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    01.02.2015 74' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    25.01.2015 1' -90' Эспаньол (Барселона) 3:0 Альмерия (Альмерия)
    17.01.2015 1' -90' Валенсия (Валенсия) 3:2 Альмерия (Альмерия)
    11.01.2015 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:2 Севилья (Севилья)
    03.01.2015 1' -90' Малага (Малага) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    39'
    19.12.2014 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    12.12.2014 1' -82' Альмерия (Альмерия) 1:4 Реал (Мадрид)
    63'
    08.12.2014 1' -90' Эйбар (Эйбар) 5:2 Альмерия (Альмерия)
    01.12.2014 1' -54' Альмерия (Альмерия) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    24.11.2014 1' -90' Гранада (Гранада) 0:0 Альмерия (Альмерия)
    08.11.2014 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:2 Барселона (Барселона)
    02.11.2014 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    25.10.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    19.10.2014 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Альмерия (Альмерия)
    28.09.2014 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Альмерия (Альмерия)
    24.09.2014 1' -64' Альмерия (Альмерия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.09.2014 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    12.09.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Кордоба (Кордоба)
    29.08.2014 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    24.08.2014 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Эспаньол (Барселона)
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