|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|17
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.03.2015
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|48' 90'
|15.03.2015
|46' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|64'
|07.03.2015
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.02.2015
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|21.02.2015
|1' -46'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|13.02.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|46'
|08.02.2015
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|01.02.2015
|74' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|25.01.2015
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.01.2015
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:2
|Альмерия (Альмерия)
|11.01.2015
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|03.01.2015
|1' -90'
|Малага (Малага)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|39'
|19.12.2014
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|12.12.2014
|1' -82'
|Альмерия (Альмерия)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|63'
|08.12.2014
|1' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|5:2
|Альмерия (Альмерия)
|01.12.2014
|1' -54'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|24.11.2014
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:0
|Альмерия (Альмерия)
|08.11.2014
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|25.10.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Альмерия (Альмерия)
|24.09.2014
|1' -64'
|Альмерия (Альмерия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.09.2014
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|12.09.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Кордоба (Кордоба)
|29.08.2014
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)