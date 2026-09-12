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Англия. Первая лига
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Хаддерсфилд Таун
Райан Ледсон
Статистика
€ 1,50 млн
Райан Ледсон - статистика
Хаддерсфилд Таун
19 августа 1997 (29), Ливерпуль
#4 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 6 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 0
12.09.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 38'
38'
Англия. Первая лига, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.09.2026
Ноттс Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Кембридж Юнайтед
1 : 2
29.08.2026
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Первая лига 2025/2026
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Лига Европы 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Престон
2
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Престон
3 : 0
01.03.2025
Бернли
1' - 84'
67'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Престон
0 : 0
08.02.2025
Уиком Уондерерс
66' - 120'
90'
Англия. Кубок, 3 раунд
Престон
2 : 1
14.01.2025
Чарльтон
Был в запасе
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