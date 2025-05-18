Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жан Циммер - статистика

Завершил карьеру
6 декабря 1993 (32)
#8 | Защитник
171 см | 68 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
15
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
11.05.2025
Дармштадт
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Карлсруэ
2 : 2
04.05.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
27.04.2025
Шальке-04
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
2 : 0
19.04.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
12.04.2025
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Магдебург
2 : 0
06.04.2025
Кайзерслаутерн
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
29.03.2025
Фортуна
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Падерборн
5 : 3
15.03.2025
Кайзерслаутерн
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
07.03.2025
Эльверсберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
01.03.2025
Ян Регенсбург
1' - 87'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гамбург
3 : 0
21.02.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
15.02.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Герта
0 : 1
08.02.2025
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
02.02.2025
Пройссен
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
24.01.2025
Кайзерслаутерн
88' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
2 : 1
18.01.2025
Ульм 1846
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Фортуна
3 : 4
26.10.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
58'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Кайзерслаутерн
3 : 0
19.10.2024
Падерборн
1' - 65'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
1 : 0
05.10.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
28.09.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
21.09.2024
Гамбург
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Пройссен
0 : 1
24.08.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
09.08.2024
Гройтер Фюрт
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ульм 1846
1 : 2
04.08.2024
Кайзерслаутерн
1' - 71'
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
2
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
4
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
7
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
9
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
6
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
48
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
8
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+