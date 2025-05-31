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Луисми
Статистика
Луисми - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1992 (34), Кадиз
#19 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
30
0
1
12
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Малага
2 : 2
31.05.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльче
2 : 0
25.05.2025
Малага
1' - 86'
Испания. Сегунда, 40 тур
Малага
2 : 1
17.05.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Малага
1 : 0
03.05.2025
Гранада
1' - 72'
43'
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
1 : 0
27.04.2025
Кастельон
46' - 90'
80'
Испания. Сегунда, 34 тур
Малага
0 : 1
06.04.2025
Кордоба
1' - 7'
Испания. Сегунда, 33 тур
Овьедо
2 : 1
30.03.2025
Малага
1' - 78'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
2 : 0
22.03.2025
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Альбасете
2 : 0
15.03.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
2 : 2
01.03.2025
Малага
1' - 90'
55'
68'
Испания. Сегунда, 28 тур
Малага
1 : 0
21.02.2025
Тенерифе
66' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Малага
1 : 2
26.01.2025
Сарагоса
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Мирандес
3 : 2
20.01.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Малага
1 : 1
11.01.2025
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Спортинг
1 : 3
21.12.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Малага
3 : 0
18.12.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Бургос
0 : 0
15.12.2024
Малага
1' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 18 тур
Малага
1 : 1
08.12.2024
Альмерия
1' - 90'
72'
Испания. Сегунда, 17 тур
Кастельон
2 : 0
01.12.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Малага
0 : 0
23.11.2024
Расинг
1' - 90'
42'
Испания. Сегунда, 15 тур
Сарагоса
0 : 0
17.11.2024
Малага
1' - 90'
35'
Испания. Сегунда, 14 тур
Малага
1 : 0
09.11.2024
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Малага
1 : 0
27.10.2024
Эйбар
1' - 72'
47'
Испания. Сегунда, 11 тур
Тенерифе
0 : 0
24.10.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Депортиво
0 : 0
06.10.2024
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
1' - 60'
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
1' - 83'
82'
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
1' - 90'
50'
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
62' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2024
Мирандес
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