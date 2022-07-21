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    Иви - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Лопес
    Команда Ракув
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 5 4 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -125' Славия (Прага) 2:0 Ракув (Ченстохова)
    117'
    18.08.2022 1' -87' Ракув (Ченстохова) 2:1 Славия (Прага)
    29'
    11.08.2022 1' -76' Ракув (Ченстохова) 1:0 Спартак Тр (Трнава)
    68'
    04.08.2022 1' -76' Спартак Тр (Трнава) 0:2 Ракув (Ченстохова)
    30' 45'
    21.07.2022 1' -83' Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
    4'
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