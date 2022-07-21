Иви - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Лопес
|Команда
|Ракув
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 июня 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ракув
|5
|4
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -125'
|Славия (Прага)
|2:0
|Ракув (Ченстохова)
|117'
|18.08.2022
|1' -87'
|Ракув (Ченстохова)
|2:1
|Славия (Прага)
|29'
|11.08.2022
|1' -76'
|Ракув (Ченстохова)
|1:0
|Спартак Тр (Трнава)
|68'
|04.08.2022
|1' -76'
|Спартак Тр (Трнава)
|0:2
|Ракув (Ченстохова)
|30' 45'
|21.07.2022
|1' -83'
|Ракув (Ченстохова)
|5:0
|Астана (Астана)
|4'