Доминик Болл - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Болл
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Доминик
|Фамилия
|Болл
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.04.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Кардифф (Кардифф)
|26.02.2022
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.02.2022
|46' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|70'
|19.02.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|29.01.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|25.01.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Суонси (Суонси)
|22.01.2022
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.01.2022
|90' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.12.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|29.11.2021
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.11.2021
|90' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|19.11.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|06.11.2021
|72' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|82'
|03.11.2021
|78' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.10.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|23.10.2021
|1' -59'
|Питерборо Юнайтед (Питерборо)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|16.10.2021
|1' -49'
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|7'
|02.10.2021
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Престон (Престон)
|28.09.2021
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|24.09.2021
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|18.09.2021
|80' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|85'
|14.09.2021
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.09.2021
|1' -87'
|Рединг (Рединг)
|3:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.08.2021
|1' -88'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Ковентри (Ковентри)
|68'
|21.08.2021
|36' -88'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Барнсли (Барнсли)
|18.08.2021
|1' -89'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.08.2021
|1' -89'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.08.2021
|1' -88'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)