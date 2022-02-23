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    Доминик Болл - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Доминик
    Фамилия Болл
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 19 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.04.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    23.04.2022 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.04.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    15.04.2022 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.04.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.03.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Питерборо Юнайтед (Питерборо)
    05.03.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Кардифф (Кардифф)
    26.02.2022 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.02.2022 46' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Блэкпул (Блэкпул)
    70'
    19.02.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    29.01.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:0 Рединг (Рединг)
    25.01.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Суонси (Суонси)
    22.01.2022 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.01.2022 90' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.01.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.12.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.12.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    29.11.2021 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2021 90' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    19.11.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    06.11.2021 72' -90' Блэкпул (Блэкпул) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    82'
    03.11.2021 78' -90' Кардифф (Кардифф) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.10.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    23.10.2021 1' -59' Питерборо Юнайтед (Питерборо) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    16.10.2021 1' -49' Фулхэм (Лондон) 4:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    7'
    02.10.2021 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Престон (Престон)
    28.09.2021 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    24.09.2021 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    18.09.2021 80' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    85'
    14.09.2021 1' -90' Борнмут (Борнмут) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.09.2021 1' -87' Рединг (Рединг) 3:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.08.2021 1' -88' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Ковентри (Ковентри)
    68'
    21.08.2021 36' -88' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Барнсли (Барнсли)
    18.08.2021 1' -89' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.08.2021 1' -89' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.08.2021 1' -88' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Миллуолл (Лондон)
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