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    Коннор Огилви - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Коннор
    Фамилия Огилви
    Команда Портсмут
    Состав Основной
    Родной город Харлоу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Портсмут 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Ньюпорт Каунти (Ньюпорт) 3:2 Портсмут (Портсмут)
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