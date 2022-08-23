Коннор Огилви - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Огилви
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлоу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Коннор
|Фамилия
|Огилви
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харлоу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)