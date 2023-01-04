Эммануэль Гьяси - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Гьяси
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Гьяси
|Команда
|Специя
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 81'
|Специя
|2:1
|Интер
|Италия. Серия А, 26 тур
|6'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:0
|Верона
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Специя
|0:2
|Ювентус
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 64'
|Эмполи
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Специя
|23
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -81'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Интер (Милан)
|6'
|05.03.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Верона (Верона)
|26.02.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|19.02.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|11.02.2023
|1' -64'
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|27.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|88'
|22.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|0:2
|Рома (Рим)
|15.01.2023
|1' -90'
|Торино (Турин)
|0:1
|Специя (Ла Специя)
|08.01.2023
|1' -83'
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|8'
|13.11.2022
|1' -60'
|Верона (Верона)
|1:2
|Специя (Ла Специя)
|30.10.2022
|1' -84'
|Специя (Ла Специя)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|24'
|22.10.2022
|1' -64'
|Салернитана (Салернитана)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|16.10.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|02.10.2022
|1' -75'
|Лацио (Рим)
|4:0
|Специя (Ла Специя)
|45'
|17.09.2022
|1' -87'
|Специя (Ла Специя)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|10.09.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:0
|Специя (Ла Специя)
|45'
|04.09.2022
|1' -88'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|31.08.2022
|1' -60'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Специя (Ла Специя)
|14.08.2022
|1' -75'
|Специя (Ла Специя)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|4'