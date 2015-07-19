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    Михаил Рожков - статистика

    #95 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Олегович
    Фамилия Рожков
    Команда Астрахань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 января 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астрахань 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
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