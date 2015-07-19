Михаил Рожков - статистика
#95 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|66
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рожков
|Команда
|Астрахань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 января 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астрахань
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)