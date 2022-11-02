Михаил Погонин - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Погонин
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Имя
|Михаил
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Погонин
|Команда
|Пересвет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пересвет
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -78'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)