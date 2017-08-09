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    Данил Чернов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Данил
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Чернов
    Команда Урал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 65
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Урал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.04.2018 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Спартак (Москва)
    03.03.2018 Был в запасе ЦСКА (Москва) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    02.12.2017 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Урал (Екатеринбург)
    30.09.2017 78' -90' Спартак (Москва) 2:0 Урал (Екатеринбург)
    19.08.2017 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 0:0 ЦСКА (Москва)
    09.08.2017 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:1 Зенит (Санкт-Петербург)
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