Данил Чернов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|65
|Имя
|Данил
|Отчество
|Евгеньевич
|Фамилия
|Чернов
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.04.2018
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Спартак (Москва)
|03.03.2018
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|02.12.2017
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Урал (Екатеринбург)
|30.09.2017
|78' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Урал (Екатеринбург)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Зенит (Санкт-Петербург)