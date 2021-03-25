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    Алексей Кошелев - статистика

    #28 | Вратарь
    Имя Алексей
    Фамилия Кошелев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 197
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.03.2021 1' -89' Молдавия 1:4 Израиль
    28.03.2021 Был в запасе Дания 8:0 Молдавия
    25.03.2021 Был в запасе Молдавия 1:1 Фарерские острова
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