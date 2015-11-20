Артем Поникаров - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Поникаров
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Имя
|Артем
|Отчество
|Антонович
|Фамилия
|Поникаров
|Команда
|Родина
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1997 (26 лет)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|15
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|1' -78'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.04.2016
|45' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.04.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|08.04.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|04.03.2016
|81' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.12.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|68'
|27.11.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.11.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.11.2015
|1' -81'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.10.2015
|1' -79'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.10.2015
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|88' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.09.2015
|63' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.08.2015
|88' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|31.07.2015
|78' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|25.07.2015
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.07.2015
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)