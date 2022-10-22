Алекс Теллес - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Теллес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Теллес
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|1' - 46'
|Севилья
|2:0
|Фенербахче
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|3'
|04.03.2023
|78' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|83' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|16
|0
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|78' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|26.02.2023
|83' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|19.02.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|44'
|06.11.2022
|46' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|83'
|29.10.2022
|1' -59'
|Севилья (Севилья)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|1' -67'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|1' -71'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|39'
|01.10.2022
|28' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|69' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|70'
|10.09.2022
|46' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|30' 83'
|19.08.2022
|78' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|80' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)