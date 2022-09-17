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    Роберт Жуль - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Роберт
    Фамилия Жуль
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 февраля 1992 (31 год)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Тироль 2:3 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 20 тур
    90'
    18.02.2023 1' - 46' Рид 1:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 18 тур
    12.02.2023 1' - 80' Альтах 0:1 ЛАСК Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
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