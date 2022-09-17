Роберт Жуль - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Жуль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Жуль
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Тироль
|2:3
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|90'
|18.02.2023
|1' - 46'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 80'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|16
|6
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|90'
|18.02.2023
|1' -46'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|1' -80'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|1' -87'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12' 17' 23'
|23.10.2022
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|55'
|15.10.2022
|61' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|72'
|01.10.2022
|73' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|17.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:4
|Тироль (Ваттенс)
|11.09.2022
|1' -67'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|04.09.2022
|1' -67'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|27.08.2022
|1' -65'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|31'
|20.08.2022
|1' -74'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|66'
|14.08.2022
|34' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|83'
|06.08.2022
|71' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)