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Ричард Кио
Статистика
Ричард Кио - статистика
Завершил карьеру
11 августа 1986 (40), Харлоу
#36 | Защитник
188 см | 87 кг
Ирландия
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Англия. Вторая лига 2023/2024
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Первая лига 2023/2024
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Англия. Кубок лиги 2021/2022
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиком Уондерерс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/64 финала
Уиком Уондерерс
0 : 2
02.12.2023
Моркамб
60' - 90'
Англия. Кубок, 1/128 финала
Брэдфорд Сити
1 : 2
04.11.2023
Уиком Уондерерс
62' - 90'
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