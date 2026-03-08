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Команды
Фулхэм
Том Кэрни
Статистика
€ 500 тыс
Том Кэрни - статистика
Фулхэм
20 января 1991 (35), Ноттингем
#10 | Полузащитник
183 см | 72 кг
Шотландия | Англия
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0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
08.03.2026
Саутгемптон
1' - 65'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
3 : 1
10.01.2026
Мидлсбро
56' - 90'
77'
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