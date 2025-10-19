Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Канзаc Сити
Тим Лайбольд
Статистика
€ 500 тыс
Тим Лайбольд - статистика
Канзаc Сити
30 ноября 1993 (32), Бёблинген
#14 | Защитник
174 см | 69 кг
Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Канзаc Сити
19
1
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Канзаc Сити
0 : 0
19.10.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
05.10.2025
Канзаc Сити
74' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Канзаc Сити
0 : 2
21.09.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
14.09.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
1' - 61'
США. МЛС, 43 тур
Канзаc Сити
4 : 2
31.08.2025
Колорадо
1' - 77'
США. МЛС, 42 тур
Сиэтл
5 : 2
25.08.2025
Канзаc Сити
1' - 75'
США. МЛС, 40 тур
Орландо Сити
3 : 1
17.08.2025
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
27.07.2025
Канзаc Сити
1' - 60'
52'
США. МЛС, 35 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.07.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Канзаc Сити
2 : 3
13.07.2025
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Колорадо
1 : 2
05.07.2025
Канзаc Сити
1' - 57'
52'
США. МЛС, 30 тур
Канзаc Сити
1 : 1
29.06.2025
Реал Солт-Лейк
1' - 46'
35'
США. МЛС, 28 тур
Канзаc Сити
2 : 1
26.06.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Динамо Хьюстон
1 : 3
01.06.2025
Канзаc Сити
63' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Канзаc Сити
3 : 3
25.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 21 тур
Сан-Диего
0 : 0
18.05.2025
Канзаc Сити
1' - 59'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
2 : 2
15.05.2025
Канзаc Сити
56' - 90'
71'
США. МЛС, 18 тур
Портленд
1 : 0
11.05.2025
Канзаc Сити
1' - 69'
США. МЛС, 17 тур
Канзаc Сити
1 : 0
05.05.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
32' - 90'
42'
США. МЛС, 14 тур
Цинциннати
2 : 1
26.04.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
3 : 5
20.04.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Канзаc Сити
2 : 4
13.04.2025
Портленд
69' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Канзаc Сити
2 : 0
06.04.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Даллас
2 : 1
30.03.2025
Канзаc Сити
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
0 : 2
23.03.2025
Лос-Анджелес
87' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Канзаc Сити
3 : 3
16.03.2025
Миннесота Юнайтед
59' - 90'
68'
64'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
1 : 2
02.03.2025
Сан-Хосе
1' - 56'
5'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 0
23.02.2025
Канзаc Сити
76' - 90'
Главные новости
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
1
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
40
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+