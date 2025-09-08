Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Нидерланды. Эредивизие 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2024/2025 Нидерланды. Эредивизие 2023/2024 Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап 2023/2024 Голландия. Эредивизие 2022/2023 Голландия. Эредивизие 2021/2022 Голландия. Эредивизие 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2017/2018 Голландия. Эредивизие 2016/2017 Голландия. Эредивизие 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Голландия. Эредивизие 2014/2015 Лига Европы 2013/2014