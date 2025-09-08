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Нидерланды. Эредивизие
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Алмере Сити
Том Хайе
Статистика
€ 1 млн
Том Хайе - статистика
Алмере Сити
9 февраля 1995 (31)
#19 | Полузащитник
177 см
Индонезия | Нидерланды
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Команда
И
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П
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Индонезия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
0 : 0
08.09.2025
Ливан
61' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Индонезия
6 : 0
05.09.2025
Китайский Тайбэй
65' - 90'
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