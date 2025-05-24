Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Рубен Везо - статистика

Олимпиакос
25 мая 1994 (32), Сетубал
#21 | Защитник
184 см | 76 кг
Португалия | Кабо-Верде
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эюпспор
25
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Эюпспор
2 : 1
24.05.2025
Антальяспор
57' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 1
18.05.2025
Эюпспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Эюпспор
0 : 3
10.05.2025
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Самсунспор
3 : 0
04.05.2025
Эюпспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 33 тур
Эюпспор
1 : 5
27.04.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
1 : 0
20.04.2025
Эюпспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 31 тур
Эюпспор
6 : 0
14.04.2025
Адана Демирспор
46' - 90'
60'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Эюпспор
1 : 3
31.03.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Гезтепе
1 : 1
16.03.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Эюпспор
2 : 1
09.03.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Газиантеп
3 : 1
03.03.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Эюпспор
1 : 3
21.02.2025
Бешикташ
1' - 46'
Турция. Суперлига, 24 тур
Эюпспор
1 : 1
16.02.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Трабзонспор
1 : 0
10.02.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Бодрум
0 : 1
26.01.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Эюпспор
3 : 0
19.01.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 4
04.01.2025
Эюпспор
1' - 90'
32'
53'
Турция. Суперлига, 17 тур
Эюпспор
1 : 1
20.12.2024
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Касымпаша
2 : 0
13.12.2024
Эюпспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Эюпспор
3 : 0
08.12.2024
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
1 : 2
23.11.2024
Ризеспор
1' - 80'
Турция. Суперлига, 12 тур
Адана Демирспор
0 : 1
09.11.2024
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
28.10.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
1 : 0
19.10.2024
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
3 : 2
29.09.2024
Газиантеп
82' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
2 : 1
22.09.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Был в запасе
Главные новости
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
1
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
33
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
5
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+