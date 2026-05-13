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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Патрик
Статистика
€ 1,50 млн
Патрик - статистика
Лацио
17 апреля 1993 (33)
#4 | Защитник
184 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, Финал
Лацио
0 : 2
13.05.2026
Интер
1' - 46'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
1 : 1
22.04.2026
Лацио
1' - 84'
Италия. Кубок, 1/2 финала
Лацио
2 : 2
04.03.2026
Аталанта
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Болонья
1 : 1
11.02.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
04.12.2025
Милан
Был в запасе
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