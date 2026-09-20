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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Мик ван Бурен
Статистика
€ 175 тыс
Мик ван Бурен - статистика
Градец-Кралове
24 августа 1992 (34)
#10 | Нападающий
184 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Градец-Кралове
0 : 2
20.09.2026
Теплице
1' - 69'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 2
13.09.2026
Градец-Кралове
1' - 66'
46'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
0 : 0
09.09.2026
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 90'
25'
43'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Слован
2 : 0
30.08.2026
Градец-Кралове
1' - 59'
Лига конференций, 4 раунд
Градец-Кралове
1 : 2
27.08.2026
Панатинаикос
1' - 120'
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И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
3
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Градец-Кралове
0 : 1
06.08.2026
Бешикташ
1' - 59'
2'
Лига Европы, 2 раунд
Градец-Кралове
3 : 1
30.07.2026
Тромсе
1' - 62'
30'
48'
Лига Европы, 2 раунд
Тромсе
0 : 1
23.07.2026
Градец-Кралове
60' - 90'
85'
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