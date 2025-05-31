Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юсуф Эрдоган - статистика

Завершил карьеру
7 августа 1992 (34)
#10 | Защитник
171 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
30
3
6
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
2 : 1
31.05.2025
Коньяспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 2
25.05.2025
Аланьяспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 35 тур
Коньяспор
2 : 1
10.05.2025
Ризеспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
02.05.2025
Коньяспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 33 тур
Коньяспор
3 : 1
27.04.2025
Адана Демирспор
1' - 90'
69'
Турция. Суперлига, 32 тур
Хатайспор
2 : 3
18.04.2025
Коньяспор
1' - 90'
10'
Турция. Суперлига, 30 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
05.04.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
1 : 0
28.03.2025
Газиантеп
1' - 90'
67'
Турция. Суперлига, 28 тур
Коньяспор
1 : 0
15.03.2025
Бешикташ
1' - 62'
Турция. Суперлига, 27 тур
Эюпспор
2 : 1
09.03.2025
Коньяспор
1' - 69'
Турция. Суперлига, 26 тур
Коньяспор
1 : 0
03.03.2025
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
1' - 90'
13'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
0 : 1
16.02.2025
Самсунспор
1' - 63'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
3 : 1
31.01.2025
Бодрум
1' - 71'
6'
34'
Турция. Суперлига, 21 тур
Галатасарай
1 : 0
25.01.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Коньяспор
3 : 3
19.01.2025
Касымпаша
1' - 86'
63'
Турция. Суперлига, 18 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.01.2025
Коньяспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Ризеспор
1 : 1
14.12.2024
Коньяспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
1 : 1
07.12.2024
Антальяспор
1' - 72'
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 66'
Турция. Суперлига, 12 тур
Гезтепе
2 : 0
10.11.2024
Коньяспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
3 : 2
03.11.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 88'
32'
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
20.10.2024
Коньяспор
1' - 66'
50'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
2 : 1
06.10.2024
Эюпспор
59' - 90'
72'
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
1' - 68'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коньяспор
1 : 2
16.08.2024
Галатасарай
1' - 78'
45'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
2 : 2
10.08.2024
Коньяспор
1' - 62'
Главные новости
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Обляков рассказал о шутках про турецкие сериалы в сборной из-за Батракова
13:27
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+