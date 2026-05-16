Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Лука Дзуффи - статистика

Винтертур
27 марта 1990 (36)
#7 | Полузащитник
180 см
Швейцария
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Винтертур
29
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
14'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 46'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Винтертур
0 : 2
11.04.2026
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Лозанна-Спорт
2 : 1
04.04.2026
Винтертур
1' - 90'
39'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Винтертур
0 : 2
22.03.2026
Базель
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
46' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Сьон
1 : 1
07.03.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Винтертур
1 : 1
03.03.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
28.02.2026
Винтертур
81' - 90'
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Винтертур
0 : 3
25.02.2026
Тун
1' - 76'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Винтертур
1 : 5
18.02.2026
Санкт-Галлен
72' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Винтертур
1 : 4
16.12.2025
Тун
1' - 79'
14'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Цюрих
2 : 2
13.12.2025
Винтертур
1' - 73'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Винтертур
1 : 2
07.12.2025
Базель
1' - 90'
73'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
5 : 0
22.11.2025
Винтертур
1' - 34'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Винтертур
0 : 1
08.11.2025
Грассхоппер
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
3 : 0
28.10.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
3 : 0
18.10.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Винтертур
2 : 4
05.10.2025
Лугано
1' - 88'
63'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Винтертур
2 : 3
14.09.2025
Сьон
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Винтертур
1 : 3
30.08.2025
Цюрих
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Грассхоппер
2 : 2
24.08.2025
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
09.08.2025
Винтертур
1' - 67'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Винтертур
1 : 1
02.08.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Лозанна-Спорт
3 : 2
27.07.2025
Винтертур
1' - 90'
Главные новости
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Обляков рассказал о шутках про турецкие сериалы в сборной из-за Батракова
13:27
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
1
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
4
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+