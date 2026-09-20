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Бельгия. Про-Лига
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Беверен
Бруно Годо
Статистика
€ 300 тыс
Бруно Годо - статистика
Беверен
10 мая 1992 (34)
#31 | Защитник
190 см
Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
31'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
1' - 78'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
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Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Беверен
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беверен
2 : 0
12.09.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
1' - 90'
31'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Генк
4 : 0
28.08.2026
Беверен
1' - 78'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Зюлте-Варегем
4 : 0
22.08.2026
Беверен
1' - 63'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Беверен
1 : 0
16.08.2026
Андерлехт
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
2 : 1
09.08.2026
Беверен
1' - 80'
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