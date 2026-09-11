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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хэкен
Адам Лундквист
Статистика
€ 650 тыс
Адам Лундквист - статистика
Хэкен
20 марта 1994 (32)
#21 | Защитник
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 36'
36'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
ГАИС
0 : 0
05.09.2026
Хэкен
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 19 тур
Хэкен
1 : 3
29.08.2026
Вестерос
46' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига конференций 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Бранн
0 : 1
14.08.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Хэкен
0 : 2
07.08.2025
Бранн
1' - 87'
Лига Европы, 2 раунд
Хэкен
2 : 1
31.07.2025
Андерлехт
1' - 120'
Лига Европы, 2 раунд
Андерлехт
1 : 0
24.07.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Хэкен
2 : 2
17.07.2025
Спартак Тр
1' - 75'
Лига Европы, 1 раунд
Спартак Тр
0 : 1
10.07.2025
Хэкен
1' - 18'
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