Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Муртази Алахвердов - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Муртази
    Отчество Джейранович
    Фамилия Алахвердов
    Команда Сахалин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 сентября 1980 (42 года)
    Рост 185
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сахалин 16 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:2 Якутия (Якутск)
    19.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:1 Смена (Комсомольск-на-Амуре)
    12.10.2015 1' -90' Якутия (Якутск) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    29'
    03.10.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Чита (Чита)
    29.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:0 Сибирь-2 (Новосибирск)
    19.09.2015 1' -90' Иртыш (Омск) 3:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    16.09.2015 1' -90' Томь-2 (Томск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    12.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 2:0 Динамо (Барнаул)
    09.09.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:0 Новокузнецк (Новокузнецк)
    02.09.2015 1' -90' Динамо (Барнаул) 1:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    90'
    30.08.2015 1' -90' Новокузнецк (Новокузнецк) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    67'
    23.08.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 3:0 Томь-2 (Томск)
    3'
    20.08.2015 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 4:1 Иртыш (Омск)
    14.08.2015 1' -90' Чита (Чита) 2:1 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    11.08.2015 1' -90' Сибирь-2 (Новосибирск) 0:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    22.07.2015 1' -90' Смена (Комсомольск-на-Амуре) 1:0 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    • Читайте нас: 
    11