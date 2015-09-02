Муртази Алахвердов - статистика
#3 | Полузащитник
|Имя
|Муртази
|Отчество
|Джейранович
|Фамилия
|Алахвердов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Имя
|Муртази
|Отчество
|Джейранович
|Фамилия
|Алахвердов
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|16
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|19.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:1
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|12.10.2015
|1' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|29'
|03.10.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Чита (Чита)
|29.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:0
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|19.09.2015
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|3:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|16.09.2015
|1' -90'
|Томь-2 (Томск)
|1:3
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|12.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:0
|Динамо (Барнаул)
|09.09.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:0
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|02.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|90'
|30.08.2015
|1' -90'
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|67'
|23.08.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|3:0
|Томь-2 (Томск)
|3'
|20.08.2015
|1' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|4:1
|Иртыш (Омск)
|14.08.2015
|1' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|11.08.2015
|1' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|0:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|22.07.2015
|1' -90'
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|1:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)