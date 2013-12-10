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    Калифа Траоре - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Калифа
    Фамилия Траоре
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1991 (32 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСЖ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2013 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 2:1 ПСЖ (Париж)
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