Кингсли Коман - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Коман
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Коман
|Команда
|Бавария
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Бавария
|5:3
|Аугсбург
|Германия. Бундеслига, 24 тур
|08.03.2023
|1' - 86'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 63'
|Штутгарт
|1:2
|Бавария
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 65'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|40' 31'
|14.02.2023
|1' - 76'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|53'
|11.02.2023
|60' - 90'
|Бавария
|3:0
|Бохум
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|64'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бавария
|16
|5
|4
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|5:3
|Аугсбург (Аугсбург)
|04.03.2023
|1' -63'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:2
|Бавария (Мюнхен)
|26.02.2023
|1' -65'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|40' 31'
|11.02.2023
|60' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Бохум (Бохум)
|64'
|05.02.2023
|1' -55'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|9' 14'
|28.01.2023
|1' -71'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|24.01.2023
|46' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|20.01.2023
|68' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|12.11.2022
|1' -79'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|08.11.2022
|57' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:1
|Вердер (Бремен)
|05.11.2022
|64' -90'
|Герта (Берлин)
|2:3
|Бавария (Мюнхен)
|29.10.2022
|60' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|6:2
|Майнц (Майнц)
|86'
|22.10.2022
|1' -61'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|08.10.2022
|46' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|2:2
|Бавария (Мюнхен)
|77' 90'
|03.09.2022
|1' -73'
|Унион (Берлин)
|1:1
|Бавария (Мюнхен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|1:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|21.08.2022
|1' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:7
|Бавария (Мюнхен)
|33' 4' 42'