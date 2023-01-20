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    Кингсли Коман - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Кингсли
    Фамилия Коман
    Команда Бавария
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 июня 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 71
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Бавария 5:3 Аугсбург Германия. Бундеслига, 24 тур
    08.03.2023 1' - 86' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 63' Штутгарт 1:2 Бавария Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 65' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    40' 31'
    14.02.2023 1' - 76' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    53'
    11.02.2023 60' - 90' Бавария 3:0 Бохум Германия. Бундеслига, 20 тур
    64'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бавария 16 5 4 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 5:3 Аугсбург (Аугсбург)
    04.03.2023 1' -63' Штутгарт (Штутгарт) 1:2 Бавария (Мюнхен)
    26.02.2023 1' -65' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    40' 31'
    11.02.2023 60' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Бохум (Бохум)
    64'
    05.02.2023 1' -55' Вольфсбург (Вольфсбург) 2:4 Бавария (Мюнхен)
    9' 14'
    28.01.2023 1' -71' Бавария (Мюнхен) 1:1 Айнтрахт (Франкфурт)
    24.01.2023 46' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Кельн (Кельн)
    20.01.2023 68' -90' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    12.11.2022 1' -79' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    08.11.2022 57' -90' Бавария (Мюнхен) 6:1 Вердер (Бремен)
    05.11.2022 64' -90' Герта (Берлин) 2:3 Бавария (Мюнхен)
    29.10.2022 60' -90' Бавария (Мюнхен) 6:2 Майнц (Майнц)
    86'
    22.10.2022 1' -61' Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    08.10.2022 46' -90' Боруссия (Дортмунд) 2:2 Бавария (Мюнхен)
    77' 90'
    03.09.2022 1' -73' Унион (Берлин) 1:1 Бавария (Мюнхен)
    27.08.2022 1' -90' Бавария (Мюнхен) 1:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    21.08.2022 1' -90' Бохум (Бохум) 0:7 Бавария (Мюнхен)
    33' 4' 42'
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