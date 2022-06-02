Офир Марсиано - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Офир
|Фамилия
|Марсиано
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1989 (33 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Офир
|Фамилия
|Марсиано
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 октября 1989 (33 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.03.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|1:1
|Фейеноорд
|Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|1:0
|Гронинген
|Голландия. Эредивизие, 24 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Фортуна
|2:4
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 23 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Фейеноорд
|2:1
|АЗ Алкмаар
|Голландия. Эредивизие, 22 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Херенвен
|1:2
|Фейеноорд
|Голландия. Эредивизие, 21 тур