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    Офир Марсиано - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Офир
    Фамилия Марсиано
    Команда Фейеноорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 октября 1989 (33 года)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.03.2023 Был в запасе Шахтер 1:1 Фейеноорд Лига Европы, 1/8 финала, первый матч
    04.03.2023 Был в запасе Фейеноорд 1:0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 24 тур
    26.02.2023 Был в запасе Фортуна 2:4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур
    18.02.2023 Был в запасе Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар Голландия. Эредивизие, 22 тур
    12.02.2023 Был в запасе Херенвен 1:2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Израиль 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2022 Был в запасе Израиль 2:1 Албания
    13.06.2022 1' -90' Исландия 2:2 Израиль
    10.06.2022 1' -90' Албания 1:2 Израиль
    02.06.2022 1' -90' Израиль 2:2 Исландия
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