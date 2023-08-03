Статистика по турнирам

Лига конференций 2023/2024 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Германия. Кубок 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Лига чемпионов 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013