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Михаэль Ланг
Статистика
Михаэль Ланг - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1991 (35)
#5 | Защитник
185 см
Швейцария
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Лига конференций 2023/2024
Швейцария. Суперлига 2023/2024
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Базель
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Тобол
1 : 2
03.08.2023
Базель
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Базель
1 : 3
27.07.2023
Тобол
1' - 77'
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