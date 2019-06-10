Фредрик Берге - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Берге
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шиен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фредрик
|Фамилия
|Берге
|Команда
|Одд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шиен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвегия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.06.2019
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:2
|Норвегия