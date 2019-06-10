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    Фредрик Берге - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Фредрик
    Фамилия Берге
    Команда Одд
    Состав Основной
    Родной город Шиен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1990 (33 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Норвегия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.06.2019 1' -90' Фарерские острова 0:2 Норвегия
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