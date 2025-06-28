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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Бенфика
Брума
Статистика
€ 3 млн
Брума - статистика
Бенфика
24 октября 1994 (31)
#7 | Нападающий
173 см
Португалия | Гвинея-Бисау
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И
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Бенфика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Бенфика
1 : 4
28.06.2025
Челси
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.06.2025
Бавария
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Бенфика
6 : 0
20.06.2025
Окленд Сити
Был в запасе
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Бока Хуниорс
2 : 2
17.06.2025
Бенфика
1' - 61'
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