Марио Лемина - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Лемина
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Лемина
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 46'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|11.02.2023
|1' - 27'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|9' 27'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|7
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -46'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|01.03.2023
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.02.2023
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|11.02.2023
|1' -27'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|9' 27'
|04.02.2023
|1' -83'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:0
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.01.2023
|1' -67'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13'
|14.01.2023
|73' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Вест Хэм (Лондон)