Флориан Товен - статистика
#26 | Нападающий
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Товен
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1993 (30 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Товен
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1993 (30 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|86' - 90'
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|04.03.2023
|65' - 90'
|Аталанта
|0:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|66' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 61'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|46' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|86' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Удинезе (Удине)
|04.03.2023
|65' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|26.02.2023
|66' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Специя (Ла Специя)
|18.02.2023
|1' -61'
|Интер (Милан)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|12.02.2023
|46' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|05.02.2023
|72' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)