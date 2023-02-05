Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Флориан Товен - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Флориан
    Фамилия Товен
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1993 (30 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 86' - 90' Эмполи 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур
    04.03.2023 65' - 90' Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    26.02.2023 66' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 1' - 61' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 46' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 86' -90' Эмполи (Эмполи) 0:1 Удинезе (Удине)
    04.03.2023 65' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    26.02.2023 66' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Специя (Ла Специя)
    18.02.2023 1' -61' Интер (Милан) 3:1 Удинезе (Удине)
    12.02.2023 46' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    05.02.2023 72' -90' Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    • Читайте нас: 
    11