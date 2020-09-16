Евгений Парамонов - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Парамонов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|65
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Парамонов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|176
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2020
|80' -90'
|Звезда (Пермь)
|0:1
|Сочи (Сочи)